Игорь Жовква считает, что ЕС даст положительную рекомендацию по принятию Киева в Евросоюз.

Офис украинского президента Владимира Зеленского заявил, что Украина уже заполнила опросник о членстве в Евросоюзе. Соответствующее заявление представители власти сделали в эфире местного телеканала "1+1". В новостной программе заместитель руководителя офиса Игорь Жовква уточнил, что теперь Брюссель должен будет дать свою рекомендацию по евроинтеграции и присоединению государства к европейскому объединению. На заполнение документа у киевского режима ушла неделя.

Как президент и обещал Урсуле фон дер Ляйен, когда она посещала 8 апреля Украину, в течение недели Украина заполнит опросник, который госпожа Урсула привезла с собой. Игорь Жовква, замглавы руководителя офиса президента Украины

Эксперт пояснил, что сейчас "мяч" находится на стороне официальных представителей ЕС. Они пояснит общественности и парламенту, выполняется ли Киевом копенгагенские критерии для будущего членства. Без указанной рекомендации Украина не сможет вступить в Европейский союз. В офисе президента Украины ожидают, что рекомендация Евросоюза "будет положительна".

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Фото и видео: YouTube / РАДА Live