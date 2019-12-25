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Официальную делегацию России не примет Каннский фестиваль
Сегодня, 20:28
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Официальную делегацию России не примет Каннский фестиваль

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В этом году его проводят с 17 по 28 мая на Лазурном берегу Франции.

Во вторник вечером, 1 марта, стало известно, что Каннский фестиваль отказался принимать официальную делегацию России в этом году. 

Как рассказали в пресс-службе смотра, причина такого решения – ситуация в Украине. Организаторы добавили, что отдельные кинематографисты из России все же смогут посетить мероприятие.

Напомним, что в этом году его проводят с 17 по 28 мая на Лазурном берегу Франции.

Ранее мы сообщали, что российские сборные и клубы по баскетболу отстранили от соревнований.

Фото: piaxabay
 

Теги: каннский фестиваль, лазурный берег, франция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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