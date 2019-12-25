Официальную делегацию России не примет Каннский фестиваль

В этом году его проводят с 17 по 28 мая на Лазурном берегу Франции.

Во вторник вечером, 1 марта, стало известно, что Каннский фестиваль отказался принимать официальную делегацию России в этом году.

Как рассказали в пресс-службе смотра, причина такого решения – ситуация в Украине. Организаторы добавили, что отдельные кинематографисты из России все же смогут посетить мероприятие.

Напомним, что в этом году его проводят с 17 по 28 мая на Лазурном берегу Франции.

Ранее мы сообщали, что российские сборные и клубы по баскетболу отстранили от соревнований.

Фото: piaxabay

