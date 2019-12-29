Компания Volkswagen готовится к продаже обновленной модели Polo в России

Старт реализации модели начнется весной.

Компания Volkswagen объявила о скором запуске продаж нового поколения популярной модели Polo, ставшей бестселлером бюджетного класса. 25 февраля официально раскрыта комплектация и внешность нового автомобиля.

Обновленная модель превратилась из седана в лифтбек с большой пятой дверью. Кроме того, "Поло" станет первой в России моделью марки с новым "плоским" логотипом. Также передняя часть кузова отделана новой оптикой, решеткой для радиатора и сложными бамперами. В автомобиле присутствуют датчики парковки, света и дождя и камера заднего вида.

Старт продаж Volkswagen Polo начнется весной, цены объявят ближе к запуску модели.

Ранее мы писали, что автомобиль въехал в толпу зрителей на параде в Германии.