Военные отражают кибератаку хакеров.

Официальный сайт Минобороны России вышел из строя из-за DDoS-атаки. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на представителей оборонного ведомства. Источник уточнил, что в настоящее время специалисты силовой структуры защищают портал от киберугрозы. Сайт временно недоступен для пользователей.

Напомним, что последние крупные кибератаки на сайты российских государственных структур были зарегистрированы во время проведения прямой линии с российским президентом Владимиром Путиным. Тогда нападению со стороны хакеров подверглись цифровые системы при помощи которых организовывалась трансляция с политиком.

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Фото: Pixabay.com