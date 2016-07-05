Компьютеры россиян атаковал опасный китайский вирус

Число заражений в этом году увеличилось в 10 раз.

В 2021 году число зараженных компьютеров китайским ботнетом DirtyMoe выросло в 10 раз. Причем более половины всех атак пришлось на компьютеры россиян. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на разработчика программ в области информационной безопасности Avast.

Так, за последние полгода активность китайского ботнета увеличилась с 10 до 100 тыс. зараженных компьютеров. На устройства из России при этом приходится 65 тыс. атак.

Ботнет научился, по словам экспертов, выполнять атаки методом перебора паролей на удаленных компьютерах с Windows. При этом исследователь угроз Avast Мартин Хлумецки считает, что хакеры не нацелены только на российские системы. По его словам, вредоносная программа сканирует весь интернет и пытается использовать уязвимые места.

Он уверен, что большое количество зараженных компьютеров обусловлено устаревшим оборудованием, работающим на неактуальных версиях Windows без официальной поддержки от Microsoft.

Эксперты отметили, что такие ботнеты могут на компьютеры автоматически устанавливать программное обеспечение, позволяющее использовать его ресурсы, например, для майнинга криптовалюты или для DDoS-атак.

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