Официальный и фейковый аккаунты Роскомнадзора "побеседовали" в Twitter‍

Фейковая страничка в Твиттере была создана в марте этого года.

В понедельник, 23 апреля, ложный аккаунт "Горячая Линия Блокировок Роскомнадзора" вступил в переписку в Твиттере с официальным Роскомнадзором.

Фейковая страничка в Твиттере была создана в марте этого года. Некоторые пользователи не сразу поняли шутки, и посылали на аккаунт сведения о блокировке своих сайтов. Находидились и те, кто писал ругательства в адрес ведомства. Ложный Роскомназдор даже реагировал на гнев пользователей:

Мы завели этот твиттер для сбора технической информации о том, что где-то что-то якобы сбоит из-за блокировок Телеграма. Если у вас есть какие-то претензии общего характера — обращайтесь в прессу, идите в суд.

Это ТЕХНИЧЕСКИЙ канал.

21 апреля настоящий Роскомнадзор заметил страницу и написал обращение. Представители ведомства захотели "познакомиться". "Горячая Линия Блокировок Роскомнадзора" начала отвечать, причем, весьма необычным способом. На ложном аккаунте стали цитировать роман В. Сорокина "Норма". Пользователь фейкового Роскомнадзора немного переделал обращение безымянного ветерана ВОВ владельцу дачи Мартину Алексеевичу и обратился к главе ведомства - Александру Жарову.

Последняя реплика "Горячей линии" была нецензурной, так же, как и в романе Сорокина. "Горячая линия" намекнула официальному ведомству на что "издеваться над собой не позволит".

Напомним, ранее Piter.TV писал о том, что из-за блокировки Телеграм в России петестал работать ряд важных сайтов. Например, 23 апреля несколько пользователей сети сообщили о том, что у них перестал работать YouTube.

Фото: Pixabay.com, Twitter.