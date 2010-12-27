В некоторых городах России перестал работать YouTube

По словам посетителей видеохостинга, проблемы с загрузкой сайта начались с утра 23 апреля.

Пользователи YouTube пожаловались на сбои в работе видеохостинга. По словам посетителей сайта, проблемы с загрузкой начались с вечера 22 апреля.

По данным ресурса DownDetector, перебои в работе YouTube возникли в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Волгограде, Казани, Ижевске, Калуге и других городах России. Пользователи сообщили, что сайт не загружается преимущественно в браузерах Chrome и Opera.

Посетители сайта предполагают, что неполадки связаны с массовыми блокировками IP-адресов Роскомнадзором. Напомним, ведомство ищет каналы, которые позволяют мессенджеру Telegram функционировать на территории России.

Ранее мы сообщали, что Роскомнадзор заблокировал IP-адреса Google.

Фото: downdetector.com, pixabay.com, twitter / Кунла Николаевна