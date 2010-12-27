IP-адреса Google блокировал Роскомнадзор

Роскомнадзор подтвердил блокировку IP-адресов Google. Причиной внесения в реестр запрещенной информации стало то, что адреса использует Telegram для работы в России. Такая информация появилась в аккаунте ведомства в Twitter.
"Google на сегодняшний день не удовлетворила требования Роскомнадзора и в нарушение вердикта суда продолжает позволять компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership использовать свои IP-адреса для осуществления деятельности на территории России" - говорится в сообщении.
Сбои в работе сервисов Google заметили пользователи в ночь на 22 апреля. Регулятор заглушил около 60 IP-адресов сайта google.com.