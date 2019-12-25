Казалось бы, завершившаяся история получила продолжение.

Офицер в Петербурге вновь отстаивал право носить бороду через суд. Командир его воинской части снова привлек его к дисциплинарной ответственности за небритость. При этом суд на эту же тему в ноябре 2020 года военный уже выигрывал.

Однако вскрылась новая подробность – за день до суда командир части из-за отказа брить лицо сделал ему строгий выговор. При этом офицер отметил, что он сам периодически сбривает бороду, а командир препятствует ее повторному росту.

В доказательство своих слов командир использовал анатомический атлас, где написано, что, например, подбородок и щеки относятся к зоне лица, из-за чего их брить необходимо. Полоски волос на лице командир идентифицировал как бакенбарды.

Военный ответил своему руководителю, что бреется каждый день, а небритость, которую замечает командование – это борода и есть. Суд встал на сторону офицера и признал привлечение к дисциплинарной ответственности незаконным.

Ранее мы сообщали, что "Бороду" из Парголово оштрафовали за шумную вентиляцию.

Фото: Piter.tv