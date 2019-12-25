Офицер в Петербурге отстоял право носить бороду через суд

Приказ командира признали незаконным.

В гарнизонном военном суде в Петербурге рассмотрели административный иск по необычному вопросу. О подробностях сообщили 6 ноября в объединенной пресс-службе судов города.

В суд пришел административный иск, который поставил под вопрос устный приказ командира войсковой части, который запрещал своему подчиненному носить бороду. Кроме того, суд попросили запретить командиру отдавать приказы, которые не имеют отношения к военной службе.

Первая часть удовлетворена, приказ признали незаконным. Вторую часть не удовлетворили.

Гарнизонный военный суд в Петербурге рассмотрел административный иск по поводу устного приказа командира войсковой части, запрещающего подчиненному носить бороду, сообщает в пятницу объединенная пресс-служба судов города.

Офицер, который подал иск, отметил, что проходил военную службу по контракту более 20 лет, среди которых 17 лет носил бороду. Он напомнил, что ношение бороды не противоречит требованиям общевоинских уставов Вооруженных сил России. Однако в свой адрес он получил устный запрет от командира своей войсковой части носить бороду, несмотря на то, что офицер ухаживает за своей растительностью. Это стало неоднократным поводом для привлечения к дисциплинарной ответственности.

Представитель ответчика сообщил, что в материалах дела нет приказа, который оспаривает истец. Как сообщила сторона ответчика, офицер приходил небритым к командиру, из-за чего получил устное распоряжение об устранении нарушений правил личной гигиены.

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Фото: Piter.tv