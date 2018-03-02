Ради процедур женщина взяла кредит.

Петербурженка вернула через суд 137 тысяч рублей за фейковый абонемент медицинской клиники. Подробности рассмотрения дела 6 ноября поведала объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Слушание дела прошло в Петроградском районном суде. Решением суда аннулирован договор женщины с косметологической клиникой "Ангелмед". Сообщается, что в марте 2018-го года в клинике на Лесном проспекте петербурженка приобрела абонемент на косметологические процедуры. Ради них она взяла кредит в 100,7 тысяч рублей.

Однако на деле из списка услуг клиники петербурженке оказали только две по цене выше среднего. Ими стали тейпирование за 2,5 тысячи рублей и антицеллюлитный массаж в 10,5 тысячи рублей. Это не стало препятствием для того, чтобы женщина "продлила" абонемент, взяв новый кредит в 40 тысяч рублей. После этого она не получила ни одной услуги от центра.

В обращении в суд женщина потребовала взыскать с клиники 50 тысяч рублей за моральный вред и 70 тысяч – за юридические услуги. Суд поддержал пострадавшую и постановил вернуть заплаченное по договору.

Суд исковые требования удовлетворил частично. Расторгнул договор на оказание медицинских услуг по абонементу от 02.03.2018, взыскал с ООО "Ангелмед-Лесная" в пользу Проценко уплаченные по договору денежные средства в размере 87 675 рублей, компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей, штраф в размере в размере 46 337,50 рублей. Также расторгнул договор от 28.02.2019 и взыскал с ООО "Ангелмед-Лесная" в пользу Проценко, уплаченные по договору денежные средства в размере 40 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей, штраф в размере в размере 22 500 рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере 70 000 рублей. В остальной части суд отказал. – отметили в суде.

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Фото: Piter.tv