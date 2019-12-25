Петербургский суд не дал МВД выселить из служебной квартиры бывшего полицейского

В структуре считали, что увольнение из органов и выход на пенсию – повод отобрать служебную жилплощадь.

Петербургский суд не дал управлению МВД по Василеостровскому району города выселить экс-полицейского из служебной квартиры. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры, которая приняла участие в рассмотрении данного дела.

Управление указало в иске, что бывший полицейский служил в ОВД, почему и получил квартиру. Однако в 2018 году мужчина уволился со службы в связи с выходом на пенсию и, по мнению ведомства, больше не имел оснований жить в служебной квартире. Суд выяснил, что по федеральному законодательству выселять сотрудников ОВД нельзя, если они имеют выслугу не менее 10 лет в правоохранительных органах. Бывший полицейский отработал в структуре свыше 24 лет.

Районный суд отказал требованиям управления МВД, Городской суд поддержал решение инстанции.

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Фото: Piter.TV