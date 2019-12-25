В Петербурге задержали лжеэлектриков, обокравших 100-летнюю пенсионерку

Бабушка осталась без 300 тысяч рублей.

В Петербурге поймали двух злоумышленников, обокравших 100-летнюю пенсионерку. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области, мужчины заключены под стражу.

Оперативники установили, что в дневное время злоумышленники постучались к пожилой блокаднице и представились электриками, в квартиру им удалось проникнуть под предлогом проверки электрооборудования. Мужчины отвлекли пенсионерку и похитили из шкафа конверт с 300 тысячами рублей, после чего скрылись. Возбуждено уголовное дело о краже.

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