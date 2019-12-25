В Шушарах и Красносельском районе поймали магазинных воров

Злоумышленники решили не оплачивать товары в строительном и продуктовом гипермаркетах.

В понедельник, 17 августа, бойцы Росгвардии поймали магазинных воров сразу в двух районах Петербурга. Как рассказали в пресс-службе УВО, тревожные звонки были получены из гипермаркетов в Шушарах и на Таллинском шоссе в Красносельском районе.

Около 11 утра в строительный гипермаркет наведался мужчина, который за несколько дней до этого украл в магазине электроинструмент за 11 тысяч рублей и скрылся. Вероятно, гражданин пришел за новым товаром, который не собирался оплачивать. После полудня сотрудники Росгвардии поехали уже в гипермаркет на Таллинском шоссе, где мужчина решил пронести через кассу неоплаченные товары стоимостью свыше пяти тысяч рублей.

Обоих задержанных передали сотрудникам полиции.

Ранее мы рассказывали, что на месте магазина Spar в Колпино открылся новый супермаркет.

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