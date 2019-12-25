На месте магазина Spar в Колпино открылся новый супермаркет

В Колпино на месте магазина продуктовой сети Spar появился супермаркет "Лента". Теперь место на Пролетарской улице, куда уже заходила городская прокуратура, будет принадлежать ретейлерам-конкурентам.
Площадь уже пятого нового супермаркета "Ленты" в этом году составляет более 1,5 тысяч квадратных метров.
Ранее мы сообщали о том, что петербургский ритейлер в январе-июне нарастил выручку на 9,6%. Средний чек у компании вырос в 1-м полугодии до 1102 рублей.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все