На месте магазина Spar в Колпино открылся новый супермаркет

Место бывших конкурентов заняла "Лента".

В Колпино на месте магазина продуктовой сети Spar появился супермаркет "Лента". Теперь место на Пролетарской улице, куда уже заходила городская прокуратура, будет принадлежать ретейлерам-конкурентам.

Площадь уже пятого нового супермаркета "Ленты" в этом году составляет более 1,5 тысяч квадратных метров.

Ранее мы сообщали о том, что петербургский ритейлер в январе-июне нарастил выручку на 9,6%. Средний чек у компании вырос в 1-м полугодии до 1102 рублей.

Фото: Piter.tv