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Петербургская прокуратура обнаружила просрочку в магазине "Spar"
Сегодня, 16:27
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lesjasap
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Петербургская прокуратура обнаружила просрочку в магазине "Spar"

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В Петербурге проверки продуктов закончились административными делами для некоторых торговых представителей.

На улице Пролетарской прокуратура Петербурга выявила нарушения срока хранения продукции в магазине “Spar”. О некачественной продаже стало известно в ходе проверки. Специалисты обнаружили товар с истекшим сроком годности. 
 
Подобная ситуация сложилась и с торговым домом “Интерторг” по улице Труда. Эксперты получили информации об отсутствии контроля температуры в холодильной камере, а также о хранении продуктов прямо на полу одного из помещений. Также недостатки выявлены при маркировке полуфабрикатов, на этикетках которых не указывается необходимая для потребителя информация. 
 
В результате проверок в отношении ответственных должностных лиц  возбуждены административные дела по данным правонарушениям. 
Теги: spar , интерторг , магазин , нарушение хранения продукции , проверка , пролетарская улица , просрочка , улица труда
Категории: Новости СПб

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