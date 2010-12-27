Петербургская прокуратура обнаружила просрочку в магазине "Spar"

В Петербурге проверки продуктов закончились административными делами для некоторых торговых представителей.

На улице Пролетарской прокуратура Петербурга выявила нарушения срока хранения продукции в магазине “Spar”. О некачественной продаже стало известно в ходе проверки. Специалисты обнаружили товар с истекшим сроком годности.

Подобная ситуация сложилась и с торговым домом “Интерторг” по улице Труда. Эксперты получили информации об отсутствии контроля температуры в холодильной камере, а также о хранении продуктов прямо на полу одного из помещений. Также недостатки выявлены при маркировке полуфабрикатов, на этикетках которых не указывается необходимая для потребителя информация.

В результате проверок в отношении ответственных должностных лиц возбуждены административные дела по данным правонарушениям.