Петербургский ритейлер в январе-июне нарастил выручку на 9,6%

Средний чек у компании вырос в 1-м полугодии до 1102 рублей.

Ритейлер "Лента" (Петербург) в январе-июне нарастил розничную выручку на 9,6% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, до 213,4 млрд рублей.

Еще один важный показатель: сопоставимые розничные продажи компании в первом полугодии текущего года выросли на 7,1%. При этом средний чек в январе-июне увеличился на 12,6%, составив 1 тысячу 102 рубля.

В сообщении ритейлера отмечается: что пандемия оказала временное воздействие на посещаемость магазинов в период самоизоляции.

"Несмотря на меньшее количество визитов в результате пандемии COVID-19, в первом полугодии мы добились роста сопоставимых продаж более чем на 7%", - прокомментировал итоги работы финансовый директор "Ленты" Руд Педерсен. По его словам, драйвером стал рост среднего чека.

По мнению финансового директора, макроэкономическая неопределенность продолжается. Вместе с тем, он выразил уверенность в "актуальности нашего предложения для покупателей и возможностях для роста в долгосрочной перспективе".

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Фото: Piter.TV