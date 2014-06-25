Золто Арсаланов рассказал о выполнении задачи "Днепром" на СВО.

Украинские военнослужащие с хорошим обмундированием и солидной подготовкой, которых киевское командование отправляет на важные задания, попав в плен, прикидываются перед российскими военнослужащими обычными мобилизованными. Такое заявление журналистам сделал временно исполняющий обязанности командира третьей мотострелковой роты в группировке "Днепр" Золто Арсаланов. Боец пояснил, что группа российских военнослужащих нанесла поражение первой группе противника, которая попыталась высадиться, а заходившие в дальнейшем группы попали в плен. В это время ВСУ вели минометный обстрел территорий для того, чтобы ВС РФ не взяли в плен солдат. Также противник сбрасывал гранаты при помощи беспилотников. В один из таких моментов командир получил осколочное ранение.

Эти подразделения, которые вышли к нам, они являются военнослужащими 36-й бригады морской пехоты, это подготовленные военнослужащие, которые хоть и называют себя мобилизованными, но по ним видно, что и обмундирование, и подготовка, и вооружение, всё указывает на то, что они были подготовлены к тому, чтобы перейти для занятия каких-то указанных им рубежей. Золто Арсаланов, врио командира

Напомним, что рота российской группировки "Днепр" под командованием старшего лейтенанта Арсаланова на херсонском направлении в зоне проведения специальной военной операции уничтожила подразделения 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины, пытавшиеся закрепиться на левом берегу реки.

МО РФ заявило об отражении двух атак штурмовых групп ВСУ на краснолиманском направлении.

Фото и видео: Минобороны России