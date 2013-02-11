Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российские военнослужащие из "Центральной" группировки сил за последние сутки проведения специальной военной операции на краснолиманском направлении отразили две атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 11 ноября сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Эксперт заметил, что противник лишился до 80 человек личного состава. Задания выполнены при участии артиллерии и авиации.

Отражены две атаки штурмовых групп 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Петровское в Луганской Народной Республике. Александр Савчук, глава пресс-служба "Центра"

В профильном министерстве уточнили, что также бойцами нанесено поражение живой силе и технике подразделений 24-й и 47-й механизированных бригад ВСУ, находящихся в районах населенных пунктов Петровское и Розовка в ЛНР. Армия киевского режима потеряла три боевые бронированные машины и четыре единицы автомобильной техники.

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Фото и видео: Минобороны России