Военные рассказали о бое на Днепре, в котором взяли в плен 11 морпехов

Бойцы рассказали о ходе боя.

Бой, в ходе которого российские военнослужащие взяли в плен 11 украинских морпехов, пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра, был быстрым и тяжелым. Соответствующее заявление сделали местные военнослужащие. Мужчины рассказали, что раненый командир Арсаланов до последнего момента следил за бойцами и отдавал приказы. Солдаты противника пояснили, что российские представители действовали слажено.

Командир взял группу из 15 человек и повел в бой. Бой был быстрый, тяжелый, не сказать, что нудный. Скоротечный. В ходе боя семь человек были взяты в плен, четыре человека по концовке боекомплекта сами сдались. Понимали, что уже всё, сдались, вышли. один из сослуживцев Арсаланова

Известно, что двое бойцов ВС РФ с позывными "Шеф" и "Француз" зашли с фланга и "вырубили" украинского пулеметчика прикладом в тот момент, когда мужчина менял закончившийся боекомплект. Уже после завершения сражения российские военнослужащие установили, что имели дело с 36-й бригадой морской пехоты Вооруженных сил Украины. Еще один боец ВС РФ назвал Арсаланова хладнокровным и спокойным, а его характеристики уверенности передались солдатам.

Переживаем, волнуемся, командиру здоровья, скорейшего выздоровления, поправиться. Он с нами был до конца, даже после того, как его "трёхсотило", грубо говоря, он был с нами. Командир - мужик, победа будет за нами! один из сослуживцев Арсаланова

ВС РФ нанесли удар по подразделениям ВСУ в ДНР.

Фото и видео: Минобороны России