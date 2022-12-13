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Одну из улиц в Киеве залило горячей водой

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В некоторых местах уровень воды уже дошел до тротуаров.

 Улицу в районе станции метро "Дружбы народов" в Киеве залило горячей водой. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".

На опубликованных кадрах видно, что на теплотрассе произошел прорыв. Из-за водяного пара, поднимающегося над горячей водой, видимость на улице стала нулевой. В некоторых местах уровень воды уже дошел до тротуаров.

Поже в администрации Киева сообщили о повреждении трубопровода диаметром 700 миллиметров. Прорыв был локализован. Ремонтные работы планируют завершить в течение суток.

Ранее мы сообщали, что СК завел дело после прорыва трубы с кипятком в Петербурге.

Видео: Telegram / Политика Страны

Теги: горячая вода, киев, прорыв теплотрассы
Категории: Лента новостей, Происшествия,

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