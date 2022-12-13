СК завел дело после прорыва трубы с кипятком в Петербурге

Пять человек пострадали в данном ЧП.

В Петербурге по факту травмирования граждан в результате прорыва трубы возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СК по Северной столице.

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По данным следствия, утром 5 апреля произошел прорыв трубопровода с горячей водой в районе Рижского проспекта и Дровяной улицы. Несколько человек получили ожоги различной степени тяжести. Всем оказывается медицинская помощь. "Теплосеть" также окажет помощь пострадавшим при прорыве трубы на Дровяной

Расследование уголовного дела продолжается.

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