Сотрудник МЧС находится в тяжёлом состоянии с ожогом 40% тела после ЧП на Дровяной

Всего в медучреждениях находятся пять человек, в том числе ребёнок.

Вице-губернатор Олег Эргашев рассказал о состоянии людей, пострадавших во время прорыва трубы на пересечении Дровяной улицы с Рижским проспектом.

В результате прорыва трубы пострадали пять человек, среди них – один ребенок. Пострадавшего 10-летнего мальчика доставили в Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий в состоянии средней степени тяжести. У него ожог 2% площади тела, жизни ребенка ничто не угрожает.

В НИИ скорой помощи было доставлено два человека: 57-летний и 65-летний мужчины. Оба находятся в состоянии средней степени тяжести с ожогами 7-8% и 18% тела соответственно. Также пострадали два спасателя. В тяжёлом состоянии в отделении реанимации находится 34-летний сотрудник МЧС с 40% ожогом. Ещё один 24-летний сотрудник МЧС получил повреждения средней степени тяжести – у него ожог 7% тела. Оба доставлены во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова МЧС России.

Скорая помощь прибыла на место через 5-7 минут после звонка, помощь пострадавшим была оказана оперативно.

Фото: ГСУ СК РФ по СПб