"Одноклассники" присоединятся ко дню памяти жертв блокады Ленинграда‍

Проект #ленинград1941 - общегородская акция, запущенная "Комитетом 8 сентября".

В социальной сети "Одноклассники" в субботу, 8 сентября, пройдет акция в рамках Дня памяти жертв блокады Ленинграда. В акции могут принять участие жители Петербурга и Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба "Одноклассники".

По правилам, пользователи или у себя на странице, или в официальной группе должны опубликовать имена родственников, которые погибли за эти 900 страшных дней. Под записью нужно поставить хештег #ленинград1941. Все фамилии зачитают в субботу, 8 сентября, в Доме Журналиста.

Организаторы акции призывают жителей города в день начала блокады вспомнить о жертвах и помянуть погибших поименно - прочитать списки дома, в школе, в офисах и на площадках города. Пресс-служба "Одноклассники"

Проект #ленинград1941 - общегородская акция, запущенная "Комитетом 8 сентября".

Сергей Шнуров призовет петербуржцев вспомнить о жертвах блокады

Фото: Одноклассники