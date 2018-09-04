Сергей Шнуров призовет петербуржцев вспомнить о жертвах блокады

В эту субботу петербуржцы будут вспоминать погибших в блокадные дни людей.

В субботу, 8 сентября, в Петербурге пройдет День памяти жертв блокады Ленинграда. На 60 площадках города— от Эрмитажа до Фарфоровского кладбища — соберутся тысячи людей и прочитают поминальные списки. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Организатор мероприятия "Комитет 8 сентября", созданный по инициативе историка Льва Лурье, запустил масштабную рекламную кампанию. В частности, горожан уже призвали поучаствовать в акции Народный артист СССР Олег Басилашвили и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Кроме того, к жителям города обратится лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров и другие ньюсмейкеры.

Напомним, Блокада Ленинграда стала второй после Холокоста гуманитарной катастрофой XX века. Больше трех лет фашисты держали город в кольце (с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года). В эти тяжелые дни только от голода погибло более 600 тысяч ленинградцев.

Ранее мы писали, что в центре города появились черные листовки со списками людей, погибших в блокаду.

Фото: visit-petersburg.ru