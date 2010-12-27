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В центре города появились черные листовки со списками людей, погибших в блокаду
Сегодня, 20:10
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IRINA_CHALKINA
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В центре города появились черные листовки со списками людей, погибших в блокаду

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Сейчас они висят на улице Маяковского, Некрасова, на Литейном проспекте, на Марата, Колокольной, Пушкинской.

В Петербурге развесили плакаты с именами людей, которое погибли во время осады города. Инициатива принадлежит "Комитету 8 сентября" во главе с историком Львом Лурье.

В списках люди, которые жили в домах, на улицах и в районах, где мы развесили плакаты.

отмечают волонтеры

По задумке авторов, такая акция должна стать началом общегородской традиции поминания погибших в блокаде. 

Мы призываем жителей вспомнить о жертвах и помянуть погибших поимённо — прочитать списки во дворах домов, школ, учреждений, в офисах и на городских площадях. Чтобы все имена были услышаны

сообщают волонтеры

Также 8 сенятбря в рамках этой акции пройдут публичные чтения поминальных блокадных списков. 

Блокада Ленинграда — началась  8 сентября 1941 года, она длилась 872 дня.

Фото: День памяти жертв блокады | 8 сентября/ВК

 

 

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Категории: Лента новостей Новости СПб

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