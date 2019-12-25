Следователи считают 15-летнего подростка третьей жертвой "группы смерти" в соцсетях.

Одноклассницу погибшей в Липецкой области девочки нашли мертвой. Об этом журналистам сообщил региональный омбудсмен по правам детей Юрий Таран. Уполномоченный отметил, что новая жертва "группы смерти" найдена мертвой. Девочке было 15 лет.

Мы констатируем, что эта смерть, безусловно, связана со смертью первой девочки. Девочка из приемной семьи, семья достаточно благополучная. Никогда ни в комиссию по делам несовершеннолетних, ни в другие структуры никаких жалоб от этой семьи на поведение девочки не поступало. Юрий Таран, детский омбудсмен по региону

Напомним, что две недели назад 15-летняя школьница погибла в Долгоруковском районе на железной дороге. Перед своей смертью ученица записала видео, в котором рассказала об участии в "группе смерти". Спустя пару дней там же погиб 16-летний парень. Следователи узнали, что жертвы были знакомы друг с другом. По данному факту СК РФ по региону возбудил уголовное дело по статье за убийство двух и более лиц. Подозрение пало на 19-летнего жителя Ессентуков. Молодой человек якобы создал в одном из мессенджеров ряд аналогичных "групп смерти". Сейчас юноша задержан.

Фото: Следственный комитет России