В убийстве двух подростков обвиняется 19-летний житель Ессентуков.

На Ставрополье задержан организатор "группы смерти". Об этом рассказали представители Следственного комитета России. Предположительно, организатором преступной банды является 19-летний юноша из города Ессентуки. Молодому человеку предъявлено обвинение по статье за убийство двух и более лиц.

Первым отделом по расследованию особо важных дел Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ задержан 19-летний житель Ессентуков. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч.2 ст. 105 УК РФ. пресс-служба СК РФ

Предположительно, фигурант расследования создал в мессенджере несколько групп, в которых нужно было выполнять различные задания. Исполняя их подростки попадали в психологическую зависимость от них. В группах культивировалась критика семей, родителей, а также пропагандировалась депрессия, насилие. В настоящее время надзорное ведомство знает о двух случаях гибели детей, которые получили травмы, несовместимые с жизнью во время выполнения очередного задания. Они попали под поезд на территории Липецкой области. По данному расследованию проведены обыски в 10 регионах РФ, организованы экспертизы и допрошены свидетели.

В Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве студентки из США.

Фото и видео: СК РФ