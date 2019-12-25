Подозрение пало на ранее судимого местного жителя.

В Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве студентки из США. Об этом рассказали представители регионального Следственного комитета России. Информация приведена на официальном сайте ведомства. В настоящее время в преступлении подозревается ранее судимый мужчина. Он сотрудничает с представителями закона. В ближайшее время ему предъявят обвинение и выберут меру пресечения.

По подозрению в совершении убийства задержан ранее неоднократно судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления житель Борского района Нижегородской области, 1977 года рождения. пресс-служба СК РФ

Напомним, что утром 19 июня появились данные от поисково-спасательных отрядов о том, что правоохранительные органы нашли тело исчезнувшей иностранки. Известно, что 34-летняя Кетрин Сироу прибыла в Россию из Калифорнии для учебы. Она являлась студенткой магистратуры по специальности "адвокат". Девушка пропала еще 15 июня. В тот день она позвонила матери и сообщила, что едет в автомобиле с неизвестным.

Фото: ПСЦ "Рысь", Telegram/LifeShot