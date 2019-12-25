Полиция нашла тело Кетрин Сироу.

Пропавшую под Нижним Новгородом студентку из США нашли мертвой. Об этом говорится на официальном сайте регионального поисково-спасательного центра "Рысь". Ранее девушка пропала без вести. Утром 19 июня около семи часов утра правоохранительные органы сообщили волонтерам, что было обнаружено тело. Официального комментария от полиции по данной ситуации нет.

Напомним, что девушка пропала 15 июня. Речь идет о 34-летней Кетрин Сироу. Она приехала в Россию, чтобы получить образование в Университете имени Лобачевского. Американка получала магистерское образование по специальности адвоката. По факту найденного тела Следственный комитет России по региону возбудил уголовное дело (по части 1 статьи 105 УК РФ).

Предположительно, иностранка исчезла из квартиры в городе Бор. Там она проживала с 2019 года. В последний раз девушка вышла на связь с матерью по телефону 15 июня. Она сообщила, что едет в машине с неизвестным мужчиной.

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Фото: ПСЦ "Рысь"