Одногруппника студента, открывшего стрельбу в техникуме в Анапе, задержали

В СК рассказали о подстрекательстве к преступлению.

Задержан одногруппник российского студента, открывшего стрельбу в техникуме на территории Анапы. В настоящее время злоумышленника подозревают в подстрекательстве в преступлению. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы Следственного комитета по Краснодарскому краю. Специалисты объяснила, что ранее был задержан студент, который проходит пунктам "б, е, и" части 2 статьи 105, часть 3 статьи 30, пункты "а, б, е, и" части 2 статьи 105, часть 1 статьи 226 УК РФ). Позже оперативники смогли установить личность соучастника.

Он подозревается в подстрекательстве к совершению убийства и покушению на убийство (часть 4 статьи 33, пункты "б, е, и" части 2 статьи 105, часть 4 статьи 33 часть 3 статьи 30, пункты "а, б, е, и" ч. 2 статьи 105 УК РФ). сообщение СК РФ по региону

В надзорном ведомстве считают, что в в ноябре 2025 года 17-летний злоумышленник рассказал о своему знакомому о собственных планах по нападению на учебное учреждение, а в результате тот "стал склонять его к совершению особо тяжких преступлений".

Фото и видео: Следственный комитет России