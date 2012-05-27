Одного из подозреваемых в похищении девочки под Калугой арестовали

Ранее мужчина был судим по статье за покушение на убийство.

Один из четверых подозреваемых в похищении девочки в Калужской области, 40-летний ранее судимый мужчина, арестован по решению судебной инстанции на два месяца. Следственный комитет по Калужской области ранее рассказал о том, что по подозрению в похищении и вымогательстве в деревне Касьяново задержаны четверо человек. речь идет о женщине 37 лет, ее 44-летнем бывшем супруге, их общем сыне, а также нынешнем 40-летнем муже. Сегодня районный суд в регионе страны рассматривает ходатайства государственного обвинения об аресте подозреваемых.

Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения одному из подозреваемых в похищении ребёнка и вымогательстве. В ближайшие два месяца мужчина будет содержаться в изоляторе. пресс-служба СК РФ по Калужской области

Официальный представитель СК РФ по региону Лилия Латыпова заметила, что данный фигурант расследования был судим за покушение на убийство.

Суд в Москве арестовал жителя Рязанской области по делу о взрыве на железной дороге.

Фото и видео: Telegram / SHOT