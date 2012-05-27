Одного из подозреваемых в похищении девочки под Калугой арестовали

Один из четверых подозреваемых в похищении девочки в Калужской области, 40-летний ранее судимый мужчина, арестован по решению судебной инстанции на два месяца. Следственный комитет по Калужской области ранее рассказал о том, что по подозрению в похищении и вымогательстве в деревне Касьяново задержаны четверо человек. речь идет о женщине 37 лет, ее 44-летнем бывшем супруге, их общем сыне, а также нынешнем 40-летнем муже. Сегодня районный суд в регионе страны рассматривает ходатайства государственного обвинения об аресте подозреваемых.
Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения одному из подозреваемых в похищении ребёнка и вымогательстве. В ближайшие два месяца мужчина будет содержаться в изоляторе.
пресс-служба СК РФ по Калужской области
Официальный представитель СК РФ по региону Лилия Латыпова заметила, что данный фигурант расследования был судим за покушение на убийство.
Суд в Москве арестовал жителя Рязанской области по делу о взрыве на железной дороге.
Фото и видео: Telegram / SHOT
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