Руслан Сидики работал по указу ГУР Украины.

Дорогомиловский суд города Москвы отправил под стражу 35-летнего жителя Рязанской области Руслана Сидики, который обвиняется в совершении теракта на железной дороге. В результате этого преступления с рельс сошел грузовой состав. Известно, что подозреваемый также имеет итальянское гражданство. В последнее время мужчина проживал на территории российского региона и работал сантехником-электриком в местном торговом центре.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Сидики Р. К., обвиняемого по части 2 статьи 205, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, то есть по 30 января 2024 года включительно. судебная инстанция

Следственный комитет пояснил, что 11 ноября 2023 года в результате подрыва самодельного взрывного устройства на 190-м километре пути между станциями Рыбное и Блокпост 204-й км в Рязанской области согли 19 вагонов, следовавших от станции Титан Октябрьской железной дороги до станции Юльевка Приволжской железной дороги. Из этого количества 15 вагонов оказались повреждены. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье за теракт, а также за незаконные приобретение, передачу, хранение, перевозку, пересылку и ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств. Позже удалось задержать злоумышленника. Во время допроса тот дал признательные показания. Он пояснил, что еще в феврале 2023 года был завербован сотрудником Главного управления разведки украинского министерства по обороне, после чего прошел диверсионную подготовку на территории Латвии при непосредственном участии местных спецслужб. А в марте 2023 года мужчина вернулся в Рязань.

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Фото и видео: Следственный комитет России