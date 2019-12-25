Отремонтированное здание посетил Александр Беглов.

Одна из старейших библиотек Петербурга "Измайловская" открылась после капитального ремонта. Известно, что культурное учреждение города располагается на одноименном проспекте в Московском районе. В 2022 году оно отмечает 95-летиний юбилей с момента основания. Известно, что теперь библиотеку оснастили современными технологиями, что говорит о "символах преемственности", по словам главы Северной столицы Александра Беглова. Чиновник днем 3 декабря посетил помещения, чтобы оценить проведенные внутри работы.

Появились новые возможности, в том числе ресурс для связи с архивами. Важно, что городская программа модернизации библиотек работает. Библиотеки начинают интегрироваться в структуру городского хозяйства. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Напомним, что к текущему моменту читательскими билетами в "Измайловской" библиотеке обладают десять тысяч петербуржцев. Поздравив культурное учреждение, Александр Беглов рассказал, что уже в 2023 году на развитие библиотечной городской сети региональные власти потратят 420 миллионов рублей.

За строительство школы c двумя бассейнами на улице Добровольцев готовы заплатить 1,4 млрд рублей.

Фото: пресс-служба Смольного