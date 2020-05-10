Одна из машин перевернулась после столкновения на КАД

О пострадавших не сообщалась

В воскресенье, 10 мая, на КАД, недалеко от съезда на ЗСД со стороны Пулковского шоссе, столкнулись два автомобиля. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Очевидцы отмечают, что одна из машин перевернута, а её двигатель располагается посреди дороги.

О пострадавших не сообщалось. На данный момент сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали, что на пересечении проспекта Просвещения и улицы Есенина произошло массовое ДТП.

Видео: vk.com/spb_today