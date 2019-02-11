Одна из крупнейших азиатских компаний Huajing запустит производство в Солнечногорске

По итогам переговоров партнёры заключили договор о запуске производства в индустриальном парке "Есипово".

Компания Huajing из КНР запустит производство запчастей для полуприцепов и прицепов в подмосковном Сонечногорске. Об этом сообщил телеканал "360", добавив, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв провёл встречу с владельцем компании Чжен Яохуа и директором по развитию Лай Сяочунь в Пекине.

Руководитель российского региона отметил, что Huajing является одним из самых крупных представителей в своей отрасли. Она экспортирует свою продукцию более чем в 60 стран мира. По итогам переговоров партнёры заключили договор о запуске производства в индустриальном парке "Есипово".

Завод в Солнечногорске даст 150 рабочих мест и до 100 тысяч единиц в год выпущенной продукции — так компания станет крупнейшим в России поставщиком. Уверен, наше сотрудничество будет плодотворным. Андрей Воробьёв, губернатор Московской области

Ранее мы сообщили о том, что Подмосковье и Китай будут развивать совместный инвестпроект"Гринвуд".

Фото: Константин Семенец