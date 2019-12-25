Подмосковье и Китай будут развивать совместный инвестпроект"Гринвуд"

На данный момент губернатор Московской области Андрей Воробьёв проводит переговоры с председателем Совета директоров China Chengtong Holding Group Ltd. Чжу Бисинем и гендиректором бизнес-парка "Гринвуд" Чжоу Лицюнем.

Подмосковье и Китай активно развивают экономическое и инвестиционное партнёрство. Одним из последних примеров взаимодействия стал международный комплекс "Гринвуд". Как сообщил телеканал "360", этот торгово-выставочный центр, уже привлёк более 300 компаний из 14-ти стран.

На данный момент губернатор Московской области Андрей Воробьёв проводит переговоры с председателем Совета директоров China Chengtong Holding Group Ltd. Чжу Бисинем и гендиректором бизнес-парка "Гринвуд" Чжоу Лицюнем в Пекине о строительстве второй очереди комплекса. Международный бизнес-парк "Гринвуд" находится в Красногорске. Ежегодно он вносит вклад в российско-китайский товарооборот в размере около $6 млрд.

Первую очередь парка построили в 2010 году. Центр играет важную роль в развитии товарооборота между нашей страной и Китаем. Андрей Воробьёв, губернатор Московской области

Воровьёв подчеркнул необходимость построения диалога с China Chengtong International Investment, поскольку именно эта корпорация управляет принадлежащими КНР активами в стратегических сферах: логистике, производстве электроники, в том числе аккумуляторных батарей.

Ранее мы сообщили о том, что "Зелёная премия" РЭО получила более трёх тыс. заявок.

Фото: Константин Семенец