Одиннадцатиклассник из Выборгского района справился с ЕГЭ по математике на "отлично"

Юноша получил 96 баллов.

В пятницу, 24 июля, выпускник школы Советского поселения Ян Асман справился с ЕГЭ по математике профильного уровня на 96 баллов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Один из самых сложных экзаменов сдали 282 ученика районных школ. Резервными днями для сдачи профильной математики назначены 24 и 25 июля.

Напомним, что результаты ЕГЭ доступны на официальном сайте экзамена.

Ранее мы рассказали о том, что как проходил устный этап ЕГЭ по иностранному языку в Выборгском районе.

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