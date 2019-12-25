В Выборгском районе проходит устный этап ЕГЭ по иностранному языку

Знание ангийского продемонстрируют 97 выпускников.

В среду. 22 июля, одиннадцатиклассники Выборгского района приступили к сдаче устной части ЕГЭ по иностранному языку в зданиях школ №8 и №13. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Письменный этап экзамена прошел 20 июля. В общей сложности российские школьники могут выбрать профильный язык из 5-ти вариантов – помимо английского, возможно также проверить знания по французскому, немецкому, испанскому и китайскому. Большинство выпускников Выборгского района все же выбрали главный международный язык. Немецкий сдавал 1 человек, а английский – 97.

Наиболее популярный – английский, его сдают 97 человек, немецкий язык - 1. Результаты они смогут узнать не раньше 2 августа.

Напомним, что устная часть ЕГЭ проходит за персональным компьютером в течение 15-ти минут. На месте принимаются противоэпидемические меры – измерение температуры ученикам и обработка техники.

Ранее мы рассказали о том, что выпускники школ Выборгского района продолжают радовать учителей идеальными результатами ЕГЭ.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО