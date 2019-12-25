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В Выборгском районе проходит устный этап ЕГЭ по иностранному языку
Сегодня, 16:11
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lizapoluda

В Выборгском районе проходит устный этап ЕГЭ по иностранному языку

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Знание ангийского продемонстрируют 97 выпускников.

В среду. 22 июля, одиннадцатиклассники Выборгского района приступили к сдаче устной части ЕГЭ по иностранному языку в зданиях школ №8 и №13. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации. 
Письменный этап экзамена прошел 20 июля. В общей сложности российские школьники могут выбрать профильный язык из 5-ти вариантов – помимо английского, возможно также проверить знания по французскому, немецкому, испанскому и китайскому. Большинство выпускников Выборгского района все же выбрали главный международный язык. Немецкий сдавал 1 человек, а английский – 97. 
Наиболее популярный – английский, его сдают 97 человек, немецкий язык - 1. Результаты они смогут узнать не раньше 2 августа. 
Напомним, что устная часть ЕГЭ проходит за персональным компьютером в течение 15-ти минут. На месте принимаются противоэпидемические меры – измерение температуры ученикам и обработка техники. 
Ранее мы рассказали о том, что выпускники школ Выборгского района продолжают радовать учителей идеальными результатами ЕГЭ.
Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО 

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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