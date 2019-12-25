Выпускники школ Выборгского района продолжают радовать учителей идеальными результатами ЕГЭ

Высший балл по русскому языку получили двое школьников.

В понедельник, 20 июля, ученик Светогорской школы Алексей Фадеев и ученица выборгской СОШ № 14 Дарья Андреева узнали свои результаты ЕГЭ по русскому языку: оба выпускника справились с заданиями на 100 баллов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Успехами могли похвастаться еще 41 будущий абитуриент – каждый из них получил свыше 90 баллов. В общей сложности свои знания в Выборгском районе проверили 511 человек.

Отметим, что результаты единого государственного экзамена можно посмотреть на официальном портале ЕГЭ.

Ранее мы рассказали о том, что две ученицы из Выборгского района получили максимальный результат ЕГЭ по литературе.

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