Выпускницы школ Выборгского района сдали ЕГЭ на 100 баллов

Девушки показали максимальный результат в экзамене по литературе.

В пятницу, 17 июля, стали известны результаты первых ЕГЭ: свои баллы получили выпускники, сдававшие географию, информатику и ИКТ и литературу. По последнему предмету наивысший балл получили две ученицы школ Выборгского района. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

В непростом экзамене максимальную оценку заработали девушки из Светогорской и Бородинской школ - Мария Ким и Дарья Роденко.

Также достойно показали свои знания еще 8 человек из районных школ. От 90 баллов по литературе набрали четыре человека, по информатике и ИКТ – трое, а по географии – один.

Отметим, что будущие абитуриенты смогут проверить свои результаты на официальном портале ЕГЭ.

Ранее мы рассказали о том, что школьница из Выборгского района стала ученицей года-2019.

Фото: Pixabay