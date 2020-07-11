Две легковушки и грузовик не смогли разъехаться на Каменноостровском

Информации о пострадавших не поступало.

В распоряжении Piter.tv оказалось видео аварии, которая произошла на Петроградской стороне в Петербурге 11 июля.

Уточняется, что полосу движения на Каменноостровском проспекте не смогли поделить легковой автомобиль, машина "Яндекс такси" и грузовик от компании "ГрузовичкоФ" на перекрестке. Машины сильно затруднили движение и образовали пробку.

Ранее мы сообщали о том, что на перекрёстке Есенина и Северного рухнул светофор. Очевидцы рассказали, что устройство продолжило работу.

Видео: Piter.tv