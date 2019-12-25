Один из спортсменов на базе в Новогорске заболел коронавирусом

На данный момент нет информации, кто им заболел.

Как сообщает информационное агентство "ТАСС", у одного из спортсменов в учебно-тренировочном комплексе "Новогорск" был обнаружен коронавирус.

Все спортсмены в срочно порядке начали покидать базу. На данный момент неизвестно, у какого спортсмена обнаружили болезнь. Им мог стать кто-то из членов команды по спортивной гимнастике. Во время карантина в "Новогорске" занимали около 122 человек.

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз приостановил все соревнования до 31 мая в связи с пандемией коронавируса.

Фото: novogorsksport.ru