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Один из спортсменов на базе в Новогорске заболел коронавирусом
Сегодня, 17:06
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d_s_sarkisov

Один из спортсменов на базе в Новогорске заболел коронавирусом

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На данный момент нет информации, кто им заболел.

Как сообщает информационное агентство "ТАСС", у одного из спортсменов в учебно-тренировочном комплексе "Новогорск" был обнаружен коронавирус.

Все спортсмены в срочно порядке начали покидать базу. На данный момент неизвестно, у какого спортсмена обнаружили болезнь. Им мог стать кто-то из членов команды по спортивной гимнастике. Во время карантина в "Новогорске" занимали около 122 человек. 

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз приостановил все соревнования до 31 мая в связи с пандемией коронавируса.

Фото: novogorsksport.ru

Теги: коронавирус, новогорск
Категории: Лента новостей, Спорт,

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