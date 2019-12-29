Порносайт xHamster предоставил премиум-доступ для пострадавших от коронавируса стран

Видеохостинг призвал и другие компании присоединится.

Один из крупнейших порносайтов xHamster подготовил свой ответ на распространение коронавируса. Видеохостинг решил предоставить бесплатный доступ премиум-аккаунтам жителей, пострадавших от инфекции стран.

Бесплатный доступ будет действовать с 28 февраля и до конца марта. Таким образом в компании хотят помочь мировым агентствам здравоохранения сдержать распространение инфекции.

Уточняется, что услуга будет доступна для следующих регионов: Ломбардия, Италия; Венето, Италия; Тегеран, Иран; Тэгу, Южная Корея; Ухань, Китай; Адехе (Тенерифе) и Канарские острова.

Также в xHamster призвали другие видеохостинги, такие как Netflix, HBO и Disney+, открыть доступ к своим платным ресурсам.

Вспышка нового типа коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. За два месяца только в КНР умерли более 2,7 тысяч человек. По последним данным, число зараженных превышает 78 тысяч человек. Случаи заболевания были зарегистрированы в 44 странах.

Ранее мы публиковали симптомы коронавируса у человека.

Фото:pixabay.com