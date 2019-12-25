На участке планируют поставить склад-магазин автозапчастей или обслуживание автомобилей.

В четверг, 18 июня, стало известно, что один из комплексов "Пулково" выставят на торги почти за 20 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома.

Отмечается, что в состав соответствующего объекта входит административное здание, складское здание с гаражом и оборудованием станции техобслуживания. Кроме того, на этом участке расположено здание дизельной. Арендовать соответствующий комплекс предлагается на до 2059 года.

Начальная цена соответствующего лота 20,5 млн рублей.

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