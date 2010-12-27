Один из двух затворов дамбы в Петербурге закрыли на три часа

Это не связано с угрозой наводнения.

Сегодня, 27 июня, на петербургской дамбе перевели в положение "закрыто" плоский затвор судопропускного сооружения С-2. Об этом сообщила пресс-служба дирекции комплекса защитных сооружений г. Санкт‑Петербурга.

С угрозой наводнения это никак не связано. Затвор закрыли с 10:00 до 13:00 для проведения ежегодных плановых ремонтных и технологических работ. Движение по мосту было организовано в штатном режиме.

Ранее Piter.TV сообщал, что в течение лета в Петербурге планируют отремонтировать восемь набережных.

Фото: Дирекция комплекса защитных сооружений г. Санкт-Петербурга / Instagram