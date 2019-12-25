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Один депутат ЗакСа Петербурга получил повестку
Сегодня, 16:13
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Один депутат ЗакСа Петербурга получил повестку

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Депутаты регионального парламента не имеют "брони".

Один из депутатов Законодательного собрания Петербурга получил повестку и будет мобилизован. Об этом 28 сентября сообщил спикер Александр Бельский.

Имя парламентария не называется. Бельский напомнил, что у депутатов регионального парламента нет "брони". Заявок от других депутатов на участие в "спецоперации" Бельскому пока не поступало.

Среди тех, у кого есть за плечами военная служба, Константин Чебыкин, Александр Ходосок, Павел Иткин и другие. 

Сегодня депутаты одобрили соцподдержку для мобилизованных.

Фото: пресс-служба ЗакСа

Теги: закс петербурга, мобилизация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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