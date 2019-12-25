Один депутат ЗакСа Петербурга получил повестку

Депутаты регионального парламента не имеют "брони".

Один из депутатов Законодательного собрания Петербурга получил повестку и будет мобилизован. Об этом 28 сентября сообщил спикер Александр Бельский.

Имя парламентария не называется. Бельский напомнил, что у депутатов регионального парламента нет "брони". Заявок от других депутатов на участие в "спецоперации" Бельскому пока не поступало.

Среди тех, у кого есть за плечами военная служба, Константин Чебыкин, Александр Ходосок, Павел Иткин и другие.

Сегодня депутаты одобрили соцподдержку для мобилизованных.

Фото: пресс-служба ЗакСа