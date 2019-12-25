ТАСС: злоумышленника ликвидировали правоохранительные органы.

Один человек пострадал в результате стрельбы в Ивановской области. Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на главу региона Сергея Васютинского. Чиновник уточнил, что местный житель открыл огонь на территории деревни Горяшино Ильинского района. При задержании преступник оказал сопротивление представителям закона. После этого мужчину ликвидировали, так как он представлял угрозу для населения.

Да, такое ЧП имело место быть, на месте работают СК и полиция. По предварительным данным, пострадавший находится с огнестрельным ранением в больнице, нападавший отстреливался. источник агентства

В региональном Следственном комитете заявили, что прокомментируют ситуацию позже.

В центре Москвы неизвестный открыл стрельбу.

Фото: Piter.tv