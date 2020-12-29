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Один человек пострадал в массовой аварии на КАД
Вчера, 23:34
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mook1

Один человек пострадал в массовой аварии на КАД

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Авария значительно усложнила движение днем воскресенья.

На 40-м километре КАД на границе Петербурга и Ленобласти днем в воскресенье произошла массовая авария. По предварительной информации, столкнулись пять автомобилей, один человек пострадал. Машины заняли несколько полос движения и значительно затруднили движение на кольцевой.

Один видимо обсох в левом ряду на КАДе и бегал с канистрой, а дальше огромный замес на 2 ряда. Пробка от Меги Дыбенко.

– написали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По данным сервиса "Яндекс. Пробки", по состоянию на день 10 января, пробка по КАД от "Меги Дыбенко" в сторону Большого Обуховского моста составляла порядка двух километров.

На Английской набережной "Лада" протаранила деревянную галерею для пешеходов. К аварии привела попытка маневра на дороге.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: авария, кад
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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