На Английской набережной "Лада" протаранила деревянную галерею

К аварии привела попытка маневра на дороге.

На Английской набережной "Лада Ларгус" протаранила деревянную галерею для пешеходов. Видео аварии разместил очевидец событий в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". Водитель, разместивший видео с регистратора, рассказал, что авария произошла 9 января.

На видео можно заметить, как российский автомобиль пытается пойти на обгон "Форда". Судя по всему, желание обогнать другого водителя оказалось больше внимания за дорогой. Автомобиль сбил дорожный знак и въехал в деревянную галерею, которая предназначена для пешеходов в зоне ремонтных работ. Информации о пострадавших не поступало.

На улице Жуковского с легковым автомобилем накануне столкнулась машина полиции. Момент аварии попал на камеры наблюдения.

Видео: vk.com/spb_today