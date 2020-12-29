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Вчера, 23:29
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На Английской набережной "Лада" протаранила деревянную галерею

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К аварии привела попытка маневра на дороге.

На Английской набережной "Лада Ларгус" протаранила деревянную галерею для пешеходов. Видео аварии разместил очевидец событий в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". Водитель, разместивший видео с регистратора, рассказал, что авария произошла 9 января.

На видео можно заметить, как российский автомобиль пытается пойти на обгон "Форда". Судя по всему, желание обогнать другого водителя оказалось больше внимания за дорогой. Автомобиль сбил дорожный знак и въехал в деревянную галерею, которая предназначена для пешеходов в зоне ремонтных работ. Информации о пострадавших не поступало.

На улице Жуковского с легковым автомобилем накануне столкнулась машина полиции. Момент аварии попал на камеры наблюдения.

Видео: vk.com/spb_today

Теги: авария, английская набережная, лада ларгус
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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